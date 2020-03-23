新冠肺炎：崔天凱指病毒來自美軍說法屬瘋狂

中國駐美大使崔天凱早前表示，新冠病毒來自美國軍方實驗室的言論是瘋狂。他近日接受美國傳媒訪問時稱，有關說法是他的一貫立場，又指調查病毒源頭是科學家的工作，不應由外交官或記者揣測。針對中國外交部發言人趙立堅曾指控可能是美軍將病毒帶到武漢，崔天凱強調指自己在美國代表的是中國國家元首及政府，不是具體某個人。

美國總統特朗普將病毒稱為「中國病毒」，崔天凱指世衞為疾病命名時就是要避免污名化，希望大家都能遵守規則。他又指，中國並無驅逐《紐約時報》等美媒記者，只是終止有關人士的記者證，且相關媒體仍有員工留在內地工作，重申中方採取行動是對美國針對中國記者措施的回應。

有指內地官員因隱瞞疫情導致病情爆發，崔天凱表示，有關說法是歪曲事實，初時根本無人真正了解新冠病毒，所以不能只因幾個人發燒，就向全球警告出現新病毒。他認為並非掩蓋真相的過程，而是發現新型病毒的過程，又指中方在疫情發生幾星期內，已向世衞通報情況，隨後武漢就採取封城措施。

崔天凱又稱，新疆「職業技能培訓中心」所有學員已經畢業，找到新工作，又指違反法律或受恐怖主義影響的人士，必須依法受到處理。對於中方是否願意在不施加監督情況下，讓國際人權觀察員到新疆視察，他指中國駐聯合國代表團正與聯合國人權事務高級專員辦事處溝通，盡全力安排訪問，但部分人士為訪問設置政治前提，干涉中國和辦事處的關係，雙方正合力清除無理、不必要的障礙，推動訪問盡早成行。