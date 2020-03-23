新冠肺炎：台單日增26確診　暫未有計劃封城

台灣周一（23日）公布，過去一日當地新增26宗確診新冠肺炎病例，累計確診總數增至195宗。有傳台灣向友邦巴拉圭輸出口罩，惹來網民怒轟當局藉援贈口罩討好對方。台外交部長吳釗燮同日到立法院接受質詢時澄清，口罩並非由台灣出口，又透露大陸曾接觸巴拉圭表示可提供口罩。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上稱，新增確診個案中，25宗為境外輸入，患者年齡由4歲至70歲，分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士和英國等地活動史。至於1宗新增本地病例，則是研究機構內群聚感染。

另周日（22日）一宗確診患者，據指是政府官員。台行政院環保署長張子敬周一表示，該署一名基層員工本月初參加埃及旅行團，本月13日復工，其後因旅行團領隊確診，該員工已居家隔離，周日宣布確診。另全球多國近日相繼封城，陳時中表示，台灣目前距離需要封城還很遠，但有時突發情況很難掌握，如有需要，會預先公告，希望讓大家有時間準備。

就台方援贈巴拉圭100萬個口罩的問題，吳釗燮在立法院接受質詢時指出，該批口罩是購自中南美洲其他國家，目前只送出第一批10萬個，接下來要看廠商能否繼續供貨。他強調，台灣外交處境艱難，捐贈口罩前，大陸曾向巴拉圭表示，若台灣不提供，陸方可提供。台外交部周日（21日）發新聞稿稱，口罩援助相關費用，是在台巴既有雙邊合作計劃內撥調，台方沒有額外支出。