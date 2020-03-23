新冠肺炎：國企未來2年加大招聘畢業生　擴大基層就業

國務院聯防聯控機制周一（23日）舉行新聞發布會，國家市場監督管理總局指，企業開辦時間已壓縮到5個工作日以內，工業產品許可證的種類由24類壓減到10類。另發改委表示，將對中小微企業招用畢業生予以補貼，要求國企連續兩年擴大招聘畢業生，擴大基層就業規模。

國家市場監督管理總局副局長孫梅君指，截止本月15日，內地實有各類市場主體1.25億戶，其中在疫情中亦受到較大影響的個體工商戶佔8353萬戶。當局將與相關部門出台政策，除加大財稅、金融、保險、社保、租金減免外，亦會督促各地落實相關政策措施，例如符合各地複工復產規定的個體工商戶，無需批准就可依法依規開展經營活動。

針對未來就業形勢，國家發改委副秘書長高杲指，內地將補貼中小微企業招用畢業生，明確國有企業連續兩年要擴大招聘畢業生規模，擴大基層就業規模，並推出各項穩就業舉措，惠及廣大農民工和高校畢業生。他又指，目前在保持必要疫情防控措施的同時，嚴格精簡規範疫情期間復工審批，清理取消不合時宜的臨時管制措施，讓更多務工人員可盡快返回工作崗位。