新冠肺炎：疫期未成年人網遊投訴增　中消協籲企業守規

受疫情影響，大批未成年人宅在家中打機，有關網絡遊戲的消費糾紛隨之增多。中國消費者協會周一（23日）強調，網遊企業應當嚴格執行實名認證規定、採取有效措施驗證充值人身份及嚴格落實限定未成年人充值上限。

中消協梳理近期有關的投訴，發現網遊的實名認證形同虛設，未成年人可一鍵登錄。其次是收費遊戲未事先明示，不知情的孩子在免費試玩幾關後，遊戲才突然提示付費才可繼續通關。孩子在無家長監管的情況下，往往毫無意識就直接點擊付款，待家長察覺後，已造成經濟損失。

第三，收費環節無驗證，屢發生超額充值。按規定，網絡遊戲企業須採取有效措施，限制未成年人使用與其民事行為能力不符的付費服務。報道指，一位江蘇消費者反映其9歲的孩子從2019年開始玩網絡遊戲，截至2020年2月，先後在同一款遊戲上花了11萬餘元人民幣（約12萬港元）。

中消協提醒，網遊企業應當落實相關經營規範，完善用戶實名註冊系統；收費遊戲應明示收費性質和收費標準；採取有效措施驗證充值人身份，並積極妥善處理消費者的相關投訴。