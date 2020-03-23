新冠肺炎：國際疫情影響內地防控　冬天或再復發

湖北武漢爆發新冠肺炎疫情至今，病毒已在全球擴散。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周日（22日）接受內媒採訪，指中國疫情能否受控，受國際疫情防控成效影響。另預計全球疫情高峰，會出現在4至6月期間，而待冬天則可能會再復發。

張文宏表示，全球的疫情控制，並不取決於疫情控制得最好的國家，而是取決自疫情控制得最差的國家。就全球來看，亞洲疫情控制得相對較好，但意大利出現疫情爆發趨勢，歐盟疫情顯著上升，而美國亦在病例出現後採取「走一步看一步」的防控措施，暫未看到有效控制的迹象，估計全面的疫情控制還需要一段時間。

而就內地疫情方面，張文宏表示，疫情控制取得第一階段成效，但未來會否受全球疫情影響而出現反覆，則取決於出院病人復發、甚至轉為慢性帶毒、無症狀病人存在於人群當中，以及由境外移入的風險。

此外，張文宏日前受邀參加中國駐德國杜塞爾多夫領事館的一場視像會議講座，他預計今年夏天大多病例均能受控，但一直會零星病人出現。至今年冬天及明年春天，又可能面臨一病情小高峰，不排除北半球因夏天病例變少時，但正值冬天的南半球也會相互輸送病例，導致病情持續一至兩年。