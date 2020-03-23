新冠肺炎：嚴防境外輸入病例　全面實施健康申報

國務院聯防聯控機制周一（23日）就新冠肺炎疫情召開新聞發布會，海關總署就境外疫情輸入表示，將全面實施健康申報制度，所有出入境人員必須作出健康申報；另各級海關對來自口岸重點防控國家的交通工具，需全面實施風險布控，前往指定地點登臨檢疫。

海關總署衞生檢疫司副司長宋悅謙指出，針對境外疫情輸入風險不斷增加，當局會嚴格監測及跟蹤境內外疫情發展態勢，根據評估結果確定口岸需要重點設防國家和地區。另要求所有出入境人員進行健康申報，對口岸重點防控國家的交通必須前往指定地點登臨檢疫。

針對湖北武漢逐步解封一事，國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指武漢封城近兩個月，已連續5天沒有病例出現，惟仍存在出現散發甚至聚集性病例的可能和隱患，隨着全球病例不斷增加，中方將繼續加強疫情防控國際合作。

此外，交通運輸部海事局副局長楊新宅在會中表示，在國際客運暫停的情況下，當局會著重防止國際航行船舶的船員疫情防輸入。據統計，截止到5月底將有大概1萬名中國籍船員的上船協議或勞動合約到期，需下船休假。目前正會同有關部門研究採取分類精準管控的措施，對船員換班環節加強疫情防控。

如船員在船舶離開上一港口到抵達港不滿14天的，船上的記錄顯示船員健康狀況正常，同時經過海關檢疫部門檢疫，也沒有發現正常的情況，也是准予入境下船，但需按照港口政府的疫情防控要求，進行隔離觀察，補足14天。而外國船員14天內有到疫情嚴重國家停留史的，原則上不安排在中國港口進行換班入境。