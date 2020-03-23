港人周三凌晨由中、澳、台返港　檢疫措施一貼睇晒

特首林鄭月娥今日(23日)宣布，由後日(25日)凌晨開始，所有非香港居民從海外乘飛機抵港不准入境；而由澳門和台灣入境的人士，包括香港居民，均需接受強制檢疫14日；由於港人現時由內地回港，已需接受強制檢疫14日；換言之，由周三凌晨起，港人從內地、澳門及台灣回港，均需接受14日隔離。

現時港人前往澳門，若過去14日內無踏足內地，毋須接受強制檢疫，返港亦毋須接受強制檢疫；但由本周三凌晨開始，港人由澳門返港，需接受14日強制檢疫。

台灣方面，早已宣布持香港特區護照人士將被拒絕入境，港人返港毋須接受強制檢疫；但由本周三凌晨開始，港人由台灣返港，需接受14日強制檢疫。

至於港人現時來往內地的檢措施，則維持不變，現時前往內地多個省市，均須接受集中觀察14天，即要到指定地點接受隔離，如有特殊情況，才可進行家居觀察；至於港人由內地返港，均須接受強制檢疫14日，違者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月，港人可選擇在家居接受隔離。