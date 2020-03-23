新冠肺炎：新增10宗境外輸入個案　巴基斯坦首成病例來源國

北京市疾病預防控制中心周一（23日）召開發布會，副主任龐星火表示現時的新冠肺炎輸入確診病例來源集中於歐美國家，巴基斯坦則首次成為來源國家。

10宗新增確診輸入病例分別來自英國、西班牙、法國、美國及巴基斯坦，共涉及8個航班，分別屬中國國航、阿聯酋航空及阿聯酋阿提哈德航空。患者包括3名留學生。其中一人為27歲山東籍的楊某某，居於巴基斯坦，當翻譯。

楊男在巴基斯坦期間無發燒等不適症狀，上周五（20日）從巴基斯坦伊斯蘭堡機場起飛，經卡拉奇機場轉乘CA946航班回京，上周六（21日）抵京，在機場健康檢查區域採集咽拭子標本，至周日（22日）確診。今次為北京市首次發現來自巴基斯坦的輸入病例，患者指當地居民均未戴口罩，亦無嚴格的管控措施。

另一名患者為18歲天津籍男子陳某某，是美國杜蘭大學學生。他自述發病前14天主要在校內活動，曾到超市購物、外出就餐、逛街，未戴口罩。上周二（17日）出現咽痛等症狀，2日後由美國新奧爾良出發，經休斯頓、三藩市轉乘CA986航班回京，上周五抵京。在海關檢疫時主動報告咽痛、乾咳等症狀，至周日確診。