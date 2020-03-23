新冠肺炎：英媒揭疫情爆發前數月　美國撤駐華專家職位

中美兩國近期就新冠肺炎疫情議題的爭議不斷，英國媒體周一（23日）披露，在疫情於中國爆發前幾個月，美國特朗普政府撤銷了一個駐北京的公共衞生官員職位，導致美方最終未及時掌握疫情。報道引述消息人士指，公共衞生官員和各國政府原本可以更快採取行動應對疫情，卻因中美貿易爭端而錯過良機。

報道指，相關顧問職位由美國疾控中心（CDC）資助，旨在幫助發現中國疫情及培訓中國一線流行病學家等，原本由女流行病學家奎克（Linda Quick）擔任。然而去年中美貿易爭端激烈之際，她獲告知自己職位將從該年9月起終止，其本人則提早於去年7月離職，此後就再無其他疾病專家進行有關工作。最終，去年11月出現了新冠肺炎目前最早被發現的案例。

曾於2007年至2011年間擔任相同職務的華裔專家朱保平（BaoPing Zhu，音譯）以「令人心碎」形容這一幕，他和其他消息人士指，在疫情最初幾周，奎克原本可向美國和其他國家官員提供第一手消息，但卻錯過良機，並認為如果當時仍有美國疾控專家在中國，全球公共衞生官員和政府或可提早行動應對疫情的爆發。

CDC則表示，取消有關職位的決定早在去年夏天就開始，這是因為中國已擁有傑出的技術能力和相關項目的成熟度，並強調CDC與中國疾控中心已有30年的緊密合作關係，倘中方提出要求，美方有能力提供技術援助。