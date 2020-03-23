台立委指美艦南海試射導彈　籲留意大陸動向

中國大陸與美國因新冠肺炎起源爭議致關係惡化之際，美國海軍第七艦隊的神盾驅逐艦巴里號（USS Barry）周一（23日）罕有公開試射導彈的圖片，並執行作戰訊息中心演練。台灣的民進黨籍立委王定宇聲稱，這是美軍首次在南海發射導彈，相信是美方升級壓制解放軍的行動，提醒台方需密切觀察陸方的動作。他其後改口指，發射地點位於菲律賓海。

第七艦隊指，實彈射擊是該艦隊與第15驅逐艦中隊所執行的印太安全任務一部分，強調演習是支援印度太平洋地區的安全與穩定政策。第7艦隊亦上載航空母艦羅斯福號戰鬥群在南海執行任務的照片，艦載戰機在羅斯福號甲板上演練升降。羅斯福號戰鬥群日前與兩棲突擊艦美利堅號遠征打擊群，在南海編隊航行，並舉行演習。美軍過往多次在菲律賓海舉行演習，被指是以大陸為假想敵。

王定宇在社交網指，美國總統特朗普在10多個小時前才透露與大陸領導人通電話，但相隔不到6小時，第七艦隊便公開試射導彈的圖片，呼籲台灣應持續密切觀察。

巴里號過去曾參與多場戰爭，它配備最新型的神盾戰鬥系統，防空反導能力極高，可探測及攔截彈道導彈，同時執行針對敵機等防空任務。