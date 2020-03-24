新冠肺炎：八達嶺長城景區局部開放　醫護軍人免費遊覽

受新冠肺炎影響，內地所有景區一度關閉，至近日陸續開放。其中北京八達嶺長城景區自周二（24日）起將局部對外開放，範圍為八達嶺長城北六樓至南五樓半，遊客於周一（23日）開始可經網上實名制方式預約門票，成功預約者可於遊覽當日，在景區檢票口刷身份證及憑藉「健康碼」入園；全國醫護工作者、現役軍人等則免費遊覽。

八達嶺長城景區每日提供兩個時段預約，包括早上9時至中午12時半、中午12時半至下午4時，僅開放北六樓至南五樓半路段。至於八達嶺長城其他區域、水關長城、古長城、中國長城博物館，以及景區內索道、滑車等設施暫不開放。景區將實行分流式單向循環遊覽路線，避免人群聚集；每日的遊客流量將控制在1.95萬人次以下，為景區最佳承載量的30%。

遊客需提前在景區官網預約購票，成功預約後即可直接在景區檢票口刷身份證，以及在北京健康寶小程序上申領的「健康碼」入園；遊客需自覺服從並配合景區各項管理措施，包括測量體溫、排隊候車、安檢入園「一米線」等規定。若因未戴口罩、未帶身份證、未出示「健康碼」或相關健康證明等而無法入園，遊客需自行離開，購票費用可從原渠道退款。