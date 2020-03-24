單親女自揭幼年悲痛經歷　遭男教師堂上性侵

廣西一名單親女子趙某10年前就讀小學時，長期遭一名男教師性侵，事發地點除了在教員室，甚至在課堂上。最近趙女的家人意外發現她寫給男教師的信，才揭發這段不為人知的慘痛經歷。

據網上公開的趙女親筆信顯示，她第一次被侵犯是於2010年，當時該名鄧姓男教師在課堂上兩次把她叫上講台，先後用手撫摸其私處，和將陰莖插入。趙女稱，自小一至小四，鄧男不斷重複對她侵犯。到小五、小六時，鄧男曾叫趙女到辦公室，讓她坐在其大腿上，並用手撫摸其私處。

據趙女的姊姊稱，由於父母離婚，母親出外打工，趙女住在廣西的外婆家，並在橫縣雲表鎮上學。趙姊則與姨母生活，只有周末才到外婆家。本月中舅父執屋時發現趙女的筆記，內有一封寫給鄧男的信，內容是斥責對方將她玷污，又要求對方負責，不要讓其他女子受害。

趙姊稱妹妹最初被侵犯時年僅7歲，鄧男當年則55歲。趙姊表示，她曾聯絡鄧男要求對方道歉，但對方掛線，後來更索性不接電話。上周六（21日），趙姊陪妹妹一同前往報警，表示正聯絡當時曾替妹妹檢查的醫生，還有妹妹當年的同學作證。趙姊強調，她們不求與鄧男和解或索償，只想對其追究刑責。

周日（22日） 橫縣公安局發布通報稱，警方已就事件立案調查，並將傳喚鄧男接受調查，案件正在偵辦。而橫縣教育局也表示對事件高度重視，已立即會同縣紀檢、縣公安等部門到學校展開調查，有結果將向社會公布。據知已婚趙男如今已退休，其孫僅較趙女小2歲。