新冠肺炎：武漢再現本地確診　病毒恐潛伏於社區

內地周一（23日）新增78宗確診病例，其中1例為本地確診，發生地點是多日未有新病例的湖北武漢。封城近2個多月的武漢，近日才逐步解封，如今再現新確診病例，有當地人擔心病毒仍潛伏於社區。

武漢武昌區一個社區經一個多月的封閉管理，一周前當幾乎可宣布成為無疫情小區時，突然出現一宗新確診病例，患者為一名「從不出門」的74歲張姓老婦。她最近一次出門，經已是1月15日前後到漢口辦年貨。

據知，張婦確診前兩天精神欠佳，但因她有高血壓和糖尿病，家人未有為意。本月14日下午，張婦突然發燒，家人立即將其送院，經核酸檢測，翌日確診其受感染。張婦的孫兒李航表示，小區每天都消毒，父母下樓拿菜也非常謹慎，祖母從不出門，一家四口只有他曾上班2次。張婦確診後，李航與父母被送往隔離，經病毒檢測未感染。

經歷與新冠病毒搏鬥多月，武漢當地想重啟生活也顧慮重重。據湖北省疫情防控指揮部專家組成員李十月觀察，這次疫情中有很多無症狀感染者，本身沒發病，卻感染了其他接觸者。

武漢大學中南醫院影像科副主任張笑春分析，當地部分企業已復工復產，環境消毒可能存在死角，市民如沒有做好防護，一旦接觸到被污染的物品，或有隱性感染無症狀的患者，都可能受感染並發病。她呼籲市民切勿放鬆警惕，「為了長久的自由呼吸一定再堅持一段時間」。