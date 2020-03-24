新冠肺炎：Twitter舌戰不斷 美稱台灣最早警告病毒人傳人

大陸與美國官員近日就新冠肺炎疫情起源等議題持續隔空交火。大陸外交部發言人華春瑩連日在社交網，與美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）舌戰。前者稱武漢衞生部門去年12月31日已就疫情發出通知，但後者周一（23日）指同日台灣已首次警告世衞組織病毒可能人傳人。

華春瑩上周六（21日）在Twitter對歐塔加斯喊話：「妳大概不知道，武漢衞生健康委員會（去年）12月31日就發出通知，請在發言前花點時間了解。」奧塔格斯其後回應指台灣在12月31日試圖警告世衞，指新冠肺炎可能人傳人，大陸卻是至1月20日還在否認疫情已發展為人傳人。

針對美方多次批評中方隱瞞疫情，華春瑩日前在Twitter發文，指中國已將新冠病毒作為一種高致病性病毒來進行治療。正如世衞組織所說，中國在創紀錄的短時間內確認病原體，並與全球共享基因序列，這有助於其他國家應對疫情。她強調中方自今年1月3日以來，一直有向美方提供有關信息，又批評「謊言和誹謗不能讓美國變得偉大」。

奧塔格斯回應時痛斥對方一派胡言，指大陸官員上月曾阻止世衞組織在報告中將新型冠狀病毒稱為「危險病原體」，如今卻改口說有「高致病性」。