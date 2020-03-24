新冠肺炎：民眾明起憑健康碼出省　武漢除外

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部周二（24日）宣布，自周三（25日）凌晨零時起，武漢市以外地區解除通道管控，陸續恢復對外交通，離開湖北省人士憑藉湖北健康碼「綠碼」，經核酸檢測合格後可陸續返回工作崗位。武漢市預計於4月8日解除通道管控措施。

通告指，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，湖北省市民只要持有湖北健康碼「綠碼」，經核酸檢測合格後，採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。外省人士亦可持外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」進入在湖北省，不需另行提供健康證明、流動證明、車輛通行證等文件。

省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學，具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。武漢市則要根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

指揮部強調，各地要進一步強化屬地責任，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入病例風險；統籌做好在湖北及武漢滯留人士的返程工作，並陸續推進企事業單位複工復產，將疫情造成的損失降至最低。