新冠肺炎：台灣多20宗輸入病例　傳5月起乘台鐡需量體溫

台灣的衞生福利部部長陳時中周二（24日）公布，當地單日新增20宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，至今累計確診病例增至215宗，2人病亡。

陳時中在流行疫情指揮中心舉行的記者會上稱，新增病例為7男13女，年齡介乎5至60歲，各人由本月13日至22日入境，同月9日至23日期間發病，患者分別有意大利、美國、西班牙、德國、法國、英國、愛爾蘭、保加利亞、比利時、土耳其、泰國及印尼等國活動史。台灣至今累計確診病例中，178宗為境外輸入，其餘37宗為本地感染。

湖北省政府宣布，從周三（25日）凌晨零時起，解封武漢市以外地區的離省通道管控，武漢則在4月8日解封。陳時中表示，湖北解封後滯留當地的台灣人若返台，將需接受居家檢疫14天的安排。

另有報道指，台灣交通部近日指示台鐵自5月1日起，在所有車站替乘客量度體溫。按台鐵局規劃，大站將設置紅外線熱像儀，其餘站則採用額溫槍，由列車長負責量度。惟報道指消息惹來列車長反彈，擔心乘客眾多令執行有困難。亦有列長車表示，由於未有規定乘客如體溫超標可拒載，認為測量體溫的做法形同虛設。