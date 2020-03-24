新冠肺炎：病亡者肺部仍存有病毒　免疫功能嚴重受損

新冠肺炎蔓延全球，國務院聯防聯控機制周二（24日）召開記者會，北大第一醫院感染科主任王貴強指出新冠病毒的傳染性相較沙士（SARS）強很多，致病性較沙士輕，但比流感重；病毒存在時間較長，排毒時間也相對較長。同時，經解剖發現，病亡者的肺部仍存有病毒，免疫功能亦嚴重受損。

王貴強表示，病毒目前是最小的微生物，需要在細胞內生存。針對新冠肺炎病亡者的屍體解剖已經有了初步的病理結果，新冠肺炎感染者首先表現在肺臟，初期會滲出大量炎症細胞因子和炎症細胞，包括單核巨噬系統等。同時肺內的一些血栓、壞死的組織會有出血的表現；小的支氣管裏會有很多分泌物，堵塞小氣道影響氣體的交換，使人體缺氧。解剖發現死者的肺內看到病毒顆粒，表示即使人已經病亡，但病毒仍然存在於死者肺內。

而患者身體另一個被嚴重破壞的便是免疫系統，由新冠病毒病亡者遺體中發現，其免疫功能嚴重受損，但這種打擊屬於原因還是結果現時尚未明確，當中包括脾臟縮小，淋巴結裏的免疫細胞減少；另骨髓中的免疫細胞也有所減少，基於上述因素證明免疫系統的損傷，可能是導致病人死亡的非常重要因素。

中國疾控中心研究員吳尊友表示，目前全球形勢非常不樂觀，疫情仍在持續蔓延擴散。近期中國的輸入病例不斷增加，樞紐地區和口岸城市的防疫壓力不斷加大，目前內地已建立「三道防線」，入境人士徐在海關通過量體溫、詢問症狀、報告旅行史等，而入境後該旅客需要進行14日的隔離觀察。

吳尊友指，目前發現多個無症狀感染者，這些人雖然PCR陽性，診斷為感染了病毒，但是沒有症狀；也有病人直至隔離觀察結束，都未出現症狀。當局會對這些無症狀感染者進行管理，同時也會管理他們的密切接觸者，相信不會造成社會上的傳播擴散。

另外研究發現，新冠肺炎排毒在「潛伏期末」和「臨床症狀前期」的排毒最高，表示患者可能沒有症狀，但其實會造成傳播，所以健康的人戴口罩是可以有效防止病毒傳播的，而疫情低流行地區環境無病毒得地方，即使不戴口罩也是安全的。