新冠肺炎︰網傳廣西援湖北醫療隊護士逝世　院方指搶救中

新冠肺炎早前在湖北大爆發，各省紛紛派出醫療隊支援抗疫。廣西援鄂（湖北）醫療隊一名27歲梁姓護士，早前在武漢市協和醫院西院區工作期間，突然暈倒，呼吸心跳一度暫停。至周二（24日），網上更一度流傳她病逝的消息；官方隨後澄清，梁女仍在搶救當中；惟有協和醫院醫生透露，她可能「永遠無法醒來了」。

據了解，梁女是廣西南寧市第六人民醫院的護士，上月21日隨醫療隊赴湖北省支援新冠肺炎疫情防控，並被安排到華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院西院區（即武漢協和醫院）工作。她上月28日上午在隔離病區工作期間突然暈倒，經醫護人員搶救後，自主心跳和呼吸恢復，但情況一直危殆。

對於網上流傳梁女已病逝的消息，武漢協和醫院周二澄清，梁女目前仍在搶救當中，院方當天上午已派出專家會診，有進一步消息會及時公布。

另該院麻醉科醫生凌楚眠同日在網上披露，自梁女出事至今，全院已盡一切力量挽救她的生命，用上了臨床上最頂級生命支持設備，包括有創呼吸機、人工膜肺（ECMO）等，但她的情況「不好，很不好」。他坦言，雖然所有人都希望她能醒來，但根據重症醫學專家判斷，「梁護士可能永遠無法醒來了」，院方正動用所有醫療力量去維持她的生命，把她離去的時限拖的久一點。