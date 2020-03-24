美國三大報館聯署信　促中國撤驅逐記者決定

中國外交部早前指控美方無理打壓駐美的中國媒體，並對正常新聞報道無端設限，決定要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》3家報館駐華記者交還記者證。3家報館的出版人周二（24日）在網上發布聯署公開信，促請中方撤回決定，並要求中方減少打壓境內的獨立新聞機構。

聯署的公開信提到，中方的行動是報復美國政府，並指媒體在中美外交外交爭端下受到損害，在抗疫的危急時刻，可能令世界無法獲得一些至關重要的訊息。信中稱讚中方遏制新冠病毒的措施，但外界需要透過3家報館的駐華記者及同行，才能獲得疫情最新資訊。信中強調，3家報館在重大新聞上互相競爭，但在今次事件中立場一致。

美國國務院曾按《外交使團法》，把新華社、中國環球電視網（CGTN）等五家中國國營媒體列為在美外交使團。中方上周三（13日）要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

對此，中國外交部發言人耿爽周二（24日）在記者會上回應，指中方此前已明確表示，對於有關美國媒體採取的措施，是對近年來美方無理打壓中國媒體作出的必要反制，造成當前局面的起因和責任都不在中方，美國媒體有意見應向美國政府申訴；當務之急是美方立即改弦更張、改正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理設限。

他強調，中方始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，並將繼續提供便利和協助；中方反對的是針對中國的意識形態偏見、借所謂新聞自由炮製假新聞和違反新聞職業道德的行為；《華爾街日報》發表辱華文章，公然選用帶有強烈種族歧視色彩的標題，這在任何國家都不可接受。