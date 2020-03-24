新冠肺炎：首宗境外輸入關聯病例　疑行同一樓梯致感染

北京市周二（24日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣布該市出現首宗境外輸入關聯病例。據流行病學調查發現，男患者劉某某與早前確診的鄰居均有走過同一條樓梯，懷疑他可能接觸到被污染的樓梯致病。市疾控中心副主任龐星火指，疾控部門和社區已全面消毒兩人的生活環境，再次提醒市民要落實相關防控措施，物業管理單位亦要定時消毒清潔公共設施。

42歲劉某某本月10日出現疲勞、發燒等症狀，服藥後體溫恢復正常，4日後到海淀醫院發熱門診，取藥後回家治療。他上周二（17日）再次發燒，服用退燒止痛藥及止咳藥，上周六（20日）晚到海淀醫院發熱門診採集咽拭子檢測，對新冠病毒核酸呈陽性反應。

綜合CT影像、血液檢查及抗體檢測，劉某某周一（23日）確診新冠肺炎，隨即被送到定點醫院治療。其妻子為密切接觸者，目前無相關症狀，有關檢測無陽性指標。據了解，患者發病前兩周無武漢、湖北、其他有病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史。

當局進行流行病學調查，發現劉某某樓下鄰居李某本月5日由英國抵京，在居家隔離期間曾在屋苑範圍活動。他於本月9日發病，11日行樓梯離家到海淀醫院就診，後確診新冠肺炎。由於兩人近期均有行樓梯的情況，劉某某可能接觸李某離家前所污染的樓梯環境致病。