新冠肺炎：口罩行業亂象頻出　原料價格炒高27倍

新冠肺炎疫情全國蔓延，醫療用品特別是口罩行業的市場亂象頻出，內媒周二（24日）報道，目前中國口罩企業已多達4.7萬間，其中8950間是疫情爆發後新建的，而本月就有5695間新增經營範圍包括口罩的企業；另外，與口罩原材料亦水漲船高，口罩機現貨被炒高了8倍、原材料「熔噴布」更被炒高了27倍。

據悉，中國目前的口罩保守估計為2億個，有內媒爆出口罩行業可以月入千萬，也有人表示口罩可以重啟中國經濟。疫情爆發後，不少原本生產口罩的廠房以倍數增加自己的口罩生產線，而也有很多原本不是生產口罩的廠房改生產口罩，更有大量生力軍的口罩企業湧入市場。

口罩廠老闆丁佳表示，之前他手上有10萬個口罩，被一個老闆以35萬元（人民幣，下同，約39.1萬港元）現金拍走，他每日可以能生產50萬個口罩，成本為1元（約1.1港元），一天的淨利潤就是100萬（111港元），一個月則可以淨3000萬（約3354萬港元）

丁佳又表示，由於疫情大量投機者湧入口罩市場，機器設備、原料價格被瘋狂炒高，其中原價20萬元（約22.3萬港元）一部的口罩機被炒到了現貨160萬元（約178港元）；還有人開始直接在網上售賣口罩機圖紙，價格由2000至5萬元（約2236至5.5萬港元）不等，但2月底的時候，廣州出現了一張「假圖紙」導致市面上出現近3000部有瑕疵的口罩機。而熔噴布價格更是從原來的2萬元（約2.24萬港元）一噸，被炒到最高55萬元（約61.4萬港元）一噸，最終受官方調查。