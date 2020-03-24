新冠肺炎︰國台辦轟蘇貞昌散布謊言　借造謠煽動仇恨

台灣的行政院長蘇貞昌早前指摘中國大陸隱藏疫情。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周二（24日）批評，蘇貞昌再次無恥散布「蘇式謊言」、公然造謠，形容這種借造謠來煽動歧視、仇恨的表演，再次將他的惡毒本性暴露於世人面前。

朱鳳蓮指出，過去兩個多月內，大陸民眾團結一心抗擊疫情，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得寶貴時間；同時，陸方始終本着對台灣民眾生命健康福祉高度負責的態度，從一開始就向台方通報疫情訊息，包括專門通報大陸與世衞組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的訊，截至當天已通報101次，惟民進黨當局從來不敢將這些真相告知台灣民眾。

朱鳳蓮指出，「蘇式謊言」屢次被事實打臉；當前台灣疫情形勢不斷加劇，陸方奉勸民進黨當局和蘇貞昌立即停止傳播政治病毒，借疫情不斷「點火」，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。

另對於美台發布「防疫聯合聲明」，朱鳳蓮表示，再次暴露出民進黨當局「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的健康福祉綁架到「挾洋自重」，和大陸搞對抗的錯誤道路上；陸方堅決反對借機搞「台獨」或打「台灣牌」等小伎倆，堅決反對美台之間任何形式的官方往來。