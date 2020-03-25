新冠肺炎：湖北省今解封　專家難料疫情何時結束

內地新冠肺炎疫情緩和，截至周三（25日）凌晨，內地累計確診81,177宗、3277人死亡。

國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光周二（24日）接受內媒專訪時表示，不能利用2003年沙士疫情的數據，去推測今次新冠疫情的結束時間。

他指出，沙士與新冠有明顯差別，沙士潛伏期沒有傳染性，敵我界限是清楚的，容易識別和控制。新冠潛伏期有傳染性，很容易跟其他呼吸疾病混淆，比如流感、其他病毒引起的肺炎都容易混淆，來勢洶洶。

他又指，沙士在中國開始，亦在中國結束。而新冠病毒源頭仍未找到，根本無法推測會在哪裏收尾。此外，他認為疫情防控要視乎各國的措施能否真正做到遏制病毒傳播，「只要有一個國家還存在病毒，我們就不能徹底宣布結束」。

內地疫情迎來新節點，湖北省宣布周三凌晨零時起，除武漢以外解封，陸續恢復對外交通。中國鐵路武漢局集團周二晚上通報，周三起恢復湖北省內除武漢市外的17個地區的鐵路服務。武漢預計於下月8日解除通道管制措施。

而離開湖北省人士憑藉健康碼「綠碼」，經核酸檢測合格後可陸續返回工作崗位，廣州市防疫指揮部亦宣布，這些持健康碼的湖北省人員，可進入廣州工作。

北京自周三起，要求所有入境人員集中隔離觀察，兼且進行核酸檢測。不適合集中隔離的，也需要先到集中觀察點進行核酸檢測，合格後可居家隔離。重慶、四川已將突發公共衞生事件應急響應級別，從二級降為為三級。