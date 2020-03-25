結核病肆虐台灣　致每年近500人死亡

周二（24日）是世界結核病日，台灣的疾管署公布統計數據，指出結核病是台灣最重要的傳染病之一，每年超過8000人患病，近500人因結核病而死，無接受治療者平均每年會讓10至15人感染。

疾管署副署長莊人祥表示，自2005年至2019年，台灣結核病發生率下降約50%。他指出，提前在潛伏結核感染階段就醫治是重要的防治策略。潛伏結核感染者一生約有5%至10%發病成結核病的風險，但在未發病前給予治療，就可以有效減少九成以上發病機會。

與此同時，內地疾控中心當日亦發布相關數據，稱2019年內地結核病新發患者數量有77.6萬宗，平均每10萬人有55.5人感染，比2018下降約6.3%。從2015年至2019年，平均每年新發病例下降3.4%，高於全球平均下降速度1.6%。

資料顯示，結核病是由結核桿菌感染引起的疾病，可透過飛沬傳播，通常會造成肺部或身體其他部分感染，大多數感染者沒有症狀，稱為潛伏結核感染，若未及時醫治，會演變成開放性結核病，死亡率高達50%。結核病的典型徵狀是咳嗽、咳血、發燒、夜間潮熱，以及體重減輕。