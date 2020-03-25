新冠肺炎：得悉擅養野生動物違法　男子上交孔雀雉

新冠肺炎疫情下，內地嚴打飼養、食用野生動物。雲南西雙版納一名波姓男子，在見到警方發放的防疫宣傳單張後，得知擅自馴養野生動物屬違法行為，於是致電警方，主動上交一隻飼養了3年的孔雀雉。

波男的父親3年前在林地挖筍時發現一隻野鳥蛋，檢回家後便讓母雞孵化出來一隻烏，因牠與眾不同，波男便決定飼養牠。從照片所見，這只鳥身體為烏褐色，兩翼和尾羽長着紫色和綠色的眼狀斑，與孔雀尾屏相似。

經鑑定，這是一隻孔雀雉，是瀕危物種，屬國家一級保護動物。棲息在海拔1.5千米左右的熱帶雨林、季雨林及竹林中，大多單獨活動於闊葉林下灌叢草地上，通常營巢於低山和山腳地帶茂密的森林中，巢多置於樹根旁或草叢地面，主要利用地面自然凹坑，內墊以枯草、樹葉或羽毛即成。

警方指出，波男無證馴養繁殖野生動物的行為，違反《雲南省陸生野生動物保護條例》規定，構成違法，但因其主動到公安機關自首，可從輕處罰。目前，警方對波男作出沒收孔雀雉的行政處罰，並將這只孔雀雉移交至野生動物救助保護站進行收容救助。