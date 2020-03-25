出生36天連體嬰成功分離　姐姐患先天心臟病須再做手術

上海復旦大學附屬兒科醫院周二（24日）為一對出生僅36天、肝臟相連的連體嬰施手術，成功將她們分離，其中姐姐患先天心臟病，將再次接受手術。

33歲母親阿秀（化名）懷孕12周時，被查出是雙胞胎；24周時，醫生懷疑是連體嬰；27周時，醫生經B超檢查發現，其中一胎兒心臟發育異常。28周，復旦大學附屬婦產科醫院啟動全院會診，透過影像定位，明確兩名嬰兒是連體嬰，相連的主要為肝臟部位，其中一胎兒有嚴重的心臟畸形。

這對嬰兒在上月17日出生，重約6.6公斤，她們被轉入兒科醫院深切治療部房進一步治療。經全面檢查，姐姐被確診存在不可治型的先天性心臟病，由於兩者間異常的血管溝通，她在生長發育過程一直「盜取」妹妹的血容量，致使沒有先天異常的妹妹出現血容量低、尿少、腎功能異常。醫生在她們滿月後施行分離手術，手術持續3小時24分鐘。

醫學教授董巋然表示，手術的難點在於兩個嬰兒相連的肝臟有異常的血管相通，始終是妹妹給姐姐輸血輸氧，致使手術時血氧、血壓和心率的波動不穩定。不過在麻醉和心血管外科醫生協助下，主刀醫生切斷異常供血，沒有出現肝血流阻斷和血管性大出血。

復旦大學兒科醫院外科疑難重症診治中心主任鄭珊教授介紹，最近10年，兒科醫院完成了多宗連體嬰分離手術，包括胸腹連體、坐骨連體和臀部連體等。其中，最複雜的是坐骨連體，前後經過多次手術後，這對坐骨連體的男嬰目前已5歲多，目前健康正常。