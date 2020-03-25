新冠肺炎：民眾憑健康碼出入各市　武漢恢復市內交通

湖北省自周三（25日）凌晨零時起，武漢市以外地區解除通道管控，陸續恢復對外交通，市民可憑健康碼「綠碼」出入各市，返回武漢人員則憑「綠碼」通行。目前，省內16個市州城區已恢復的士和巴士營運，11個市州恢復縣級客運班線。

武漢30個高速公路口已全部開啟「綠碼通道」，市民不需提供其他證明。司機及乘客駛出高速公路時，均需在收費站口接受體溫測量，並向執勤警員出示健康碼，掃碼成功後方給予放行。據了解，大部分返武漢車輛都是來自黃岡、鄂州、黃石等省內地區，亦有部分來自江西、安徽等外省市。

據該市交通運輸部門消息，武漢周三起恢復117條巴士線路營運，包括漢口、武昌、武漢等3大火車站始發的42條線路，中心城區75條區域線路等，乘客通過掃碼完成實名登記，就可乘坐巴士出行。目前投放的巴士運力為全網運力的30%，後期將根據客流情況作出調整。

另武漢地鐵的7條線路將於周六（28日）恢復，地鐵檢修人員和清潔工人已對列車進行全方位的檢查、維護、整備及清潔消毒等工作。恢復運行的巴士、地鐵線路的首尾班車及營運時間，仍按車站公示時間實施。