新冠肺炎：武漢確診醫生疑看門診受感染　收症流程存漏洞

湖北武漢周一（23日）新增一宗本地新冠肺炎確診病例，中斷當地保持多日的零新增走勢。該名患者為武漢大學人民醫院（下稱武大醫院）一名醫生，據報上周三（18日）在門診曾接診一名無症狀新冠肺炎感染者，不排除因而受感染。

內媒從接近醫院的人士獲悉，該名確診感染醫生年僅29歲，為醫院消化內科醫生，在門診和緩衝區工作。周日（22日）該醫生因發燒及頭痛醫院接受觀察，CT影像顯示肺部出現感染性病變，另淋巴細胞下降，同日接受病毒核酸採樣，周一（23日）確認受感染並收治入院。至於其醫院同事經病毒核酸及CT檢測均無異常，正接受隔離觀察。

本月10日起，武大醫院開始分步恢復普通門診。患者看病需預約掛號，然後到醫院打印掛號單，同時要在分流站登記驗血和照CT，待結果顯示沒有新冠特徵才能進入門診科室見醫生。問診時，病人需與醫生保持1米以上距離，醫生亦要穿防護衣戴口罩。

有醫院醫生認為上述收症流程或存漏洞，因為患者如無症狀病人，看診前的驗血和照CT檢查便無法驗出，患者在就診過程中將病毒傳染給醫生，之後再因病情變化再接受病毒核酸檢測才確診。

周二（24日）下午記者前往該醫生租住的民居大廈了解，發現疾控人員已前往調查並消毒。現場社區工作人員稱，該醫生非本地人，他與女友及另一人合租單位，其女友和室友因被確定為密切接觸者已被隔離。醫生所住民居距離醫院僅一百米，他平日踏單車上班，除倒垃圾外很少外出。