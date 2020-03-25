新冠肺炎：華航2機師確診　台立委憂成防疫缺口

全球新冠肺炎疫情嚴峻，飛機機艙成為病毒傳播的高危地點。台灣早前傳出有機師確診，台交通部次長王國材周三（25日）證實涉事機師為2名華航貨機機師，正向航空公司了解情況。

立法院交通委員會當日審查交通部函送轄下單位年度預算案時，立委邱顯智引述媒體報道稱，有台灣機師感染新冠肺炎，問王國材是否知道。王國材回答，目前知有2名機師受感染。

邱顯示又表示，聽聞有其他航空公司傳簡訊給員工，通知有組員確診新冠肺炎，要求員工進行居家隔離，追問王國材是否除華航以外，有其他航空公司的機組人員確診，擔心成為台灣防疫缺口。王國材則回應，「現在沒有」。邱其後受訪稱，長榮航空有空服員周二（24日）接獲公司通知有機組人員確診，要求居家隔離至下周日（29日）。

王國材稱，目前已知的受感染機師，據了解是貨機的機組人員。交通部已向華航了解機師過去在外站的情況，料華航將提交報告，之後交通部會將進行研究，如有漏洞盡快彌補。他又表示，針對貨機機組人員於疫情期間到外地工作，航空公司有標準作業程序，如到外地要經專用進出通道，機組人員不能外出並留在旅館，回台後要求也類似。

針對是否有機組人員感染新冠肺炎，長榮航空回應稱不對個案作任何評論，一切由疫情指揮中心對外回應。