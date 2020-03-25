海警破非法盜採海沙案　查扣海沙5000餘噸

遼寧海警局近日查獲一宗非法盜採海沙案，當場拘捕16名涉案人員，查扣採沙船、運輸船各1艘及5000餘噸海沙。經查證，2艘船隻均無法提供任何船舶證書、採沙許可證和海域使用證書等相關證件，涉嫌非法盜採、運輸海沙。

海警金平艇日前在葫蘆島綏中海域巡邏，期間發現舷號為「皖寶盛工888」的採沙船，疑似盜採海沙，遂鳴響警笛駛向該船。該船見狀即停止作業，並突然加速呈S形路線駛走，試圖阻止執法人員上船檢查，海警隨即展開追捕。

同時，遼寧海警局研判事發海域附近可能有海沙運輸船，負責盜採海沙轉運，遂立即調派3艘執法艦艇前往搜索，其中虎平艇到事發海域參與追捕，與金平艇分別從採沙船的左右兩舷夾擊，再用水砲壓制該船，最終在當日上午11時艕靠，控制嫌疑船隻及相關人員。

另外2艘執法艦艇，則在事發海域附近發現舷號為「亨通801」的運輸船正運送海沙，遂立即追擊圍堵。經查，證實採沙船盜採的海沙，是由「亨通801」負責運送至指定地點。由於2艘船隻沒有相關證明文件，涉嫌非法盜採、運輸海沙。目前，該案正在辦理中。