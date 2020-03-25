新冠肺炎：日本豐川市長後悔捐口罩　無錫回贈5萬個

日本愛知縣豐川市2月初在新冠肺炎疫情於中國肆虐時，向姊妹城市江蘇無錫市新吳區捐贈4500個口罩和防護衣等救援物資。因應疫情在日本爆發，豐川市長竹本幸夫周二（24日）表示後悔當日決定「太天真」，冀中方能歸還庫存口罩。中國駐日大使館周三（25日）宣布，新吳區將回贈豐川市5萬個口罩。

竹本幸夫接受日本東海電視台訪問時，指正與新吳區協商歸還剩餘口罩，說：「如果（新吳區）有庫存的話，能不能還給我們。」他更指自己此刻後悔是馬後炮；據悉愛知縣的庫存口罩將於5月見底。

中國駐日大使館則在Twitter表示，新吳區將陸續向豐川市寄送口罩，第一批已於周二寄出，形容這是中日友好的潛力。豐川市負責人周三稱未收到中方聯絡，若屬實會感謝中方。

受疫情擴散影響，日本政府與國際奧委會周二同意，原定今年7月舉行的東京奧運押後一年。日揆安倍晉三周三與美國總統特朗普通電話約40分鐘，兩人同意日美繼續緊密合作應對疫情，特朗普讚揚延期的決定明智，強調100%支持安倍的建議。

日本截至周三上午11時半，不計疫輪鑽石公主號在內，全國累計超過1214人染疫，43死。當中東京都有171人確診，其次為北海道及愛知縣，愛知縣的死亡人數達17人，為全日本47個都道府縣之冠。另外，長崎縣及山梨縣均人海外返國人士染疫，前者為一名20多歲、英國留學回國的男學生，目前高燒不退；後者為一對30多歲輕症夫婦。