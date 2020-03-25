新冠肺炎：台增19輸入病例　促停辦百人以上室內集會

台灣周二（24日）新增確診19宗新冠肺炎病例，全部為境外輸入，患者為7男12女，分別增到英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國。台流行疫情指揮中心周三（25日）表示，為免人群聚集提到病毒社區傳播風險，即日起建議停辦室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動。

截至周三（25日），台灣累計新冠肺炎確診病例235宗。衞福部部長陳時中在記者會上稱，上述決定是考慮到集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。至於室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，疫情指揮中心稱可依據台疾管署制訂的指標進行風險評估，若評估活動性質風險較高，亦建議應延期或取消，或改以其他方式舉行。

針對湖北及武漢解封後當地台人的返回安排，行政院發言人谷拉斯．尤達卡周三表示，行政院副院長陳其邁在周二晚上召開跨部會會議討論，會上認為由於大陸疫情資訊不透明，為保護所有台灣人的健康，不會取消武漢台人的身份識別。

會中又提到，將維持乘坐包機返台的安排，但方式建議改為讓台人前往仍有飛往台灣航線的大陸城市，自費乘坐指定航班，並於登機前檢疫，回台後亦需集中檢疫14天。至於指定航班細節與做法，將由疫情指揮中心宣布。至於早前第2批從武漢包機回台的361人，陳時中指周三清晨已解除隔離返家，接下來仍需接受自主健康管理14天。

台立法院上午進行外交及國防委員會工作報告及質詢期間，國民黨立委溫玉霞提出，大陸在疫情壓力下是否可能停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台國安局長邱國正回應確有這個可能，因為陸方在疫情紛擾下必須找出口點。至於陸方否會再搶走台灣友邦，邱回應稱都在掌握中，但不適合、不能對外說明。