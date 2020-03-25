新冠肺炎：外賣水煮魚食出口罩　餐廳堅稱無問題

內地新冠肺炎疫情漸趨緩和，叫外賣的人數明顯增多。上海市民楊先生日前點了一份水煮鯰魚，未料進食期間竟夾出一個醫用口罩。餐廳經理聲稱，是廚師疏忽肇事，願意就此賠償；惟事主未有接受，提出需要官方書面致歉後，經理竟推翻上述說法，又指「店方沒有問題」。

楊先生上周五（20日）晚在某外賣平台上的川菜餐廳下訂單，購買一份包括水煮鯰魚及其他配菜在內的外賣，共115.3 元（人民幣，下同，約129港元）。當他夾起碗內的芽菜時，才發現是一個覆蓋湯汁和油脂、完全變成金黃色的醫用口罩，立即打電話向餐廳反映。

餐廳經理當晚聲稱，調查發現是因廚師疏忽肇事，願意退回餐費就此致歉。惟楊先生未有接受退款，同時希望店方「查明是哪個環節出了問題」，並明確告知相關工作人員的健康狀況。經理翌日致電事主稱，與廚師長商量後願意再追加賠償500元（約558港元），不過楊先生未有接受，提出需要官方書面致歉。

餐廳經理聲稱要去「商量一下」，惟周日竟回覆稱「無法確認此次問題是我們店的原因造成」，推翻此前說法。她表示，調查後發現「幾個環節都沒有問題，不知道口罩是怎麼放進去的」，認為店方沒有問題；對於此前承認錯誤及願意賠償，她則指是退還餐費，「作為商家，我們也很委屈」。楊先生目前已向有關部門投訴，暫未獲回覆。