美偵察機現身台灣西南海域　高雄外海多次繞行

解放軍軍機近日多番繞台，惟美國運輸、轟炸機日前亦同時現身於台灣東、西部，台海局勢日趨緊張。追蹤美國軍機動向的社交網帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）周三（25日）透露，美國海軍一架電子偵察機現身於台灣西南部海域，更一度在高雄西南方外海「兜圈」。

Aircraft Spots指出，一架隸屬美國海軍的EP3E「白羊座電子偵察機」在台灣西南海域、南海附近飛行；根據軌迹圖顯示，該架偵察機一度在高雄外海附近繞行多次。台灣的國防部發言人史順文表示，有關台海周邊海空域，軍方均有運用聯合情監察，切實掌握偵察機的相關情況，妥慎處理。

據了解，大陸解放軍今年至少5度派出軍機、艦艇執行遠海訓練繞台，除了最近在本月16日首度夜航接近台灣防空識別區外，上月9日、10日在24小時內兩度繞台，曾飛越台灣海峽中線。

另在上月12日，美國空軍的MC130J特種作戰運輸機、B52戰略轟炸機同時現身台灣西部及東部；而美軍一架P3C反潛巡邏機在2月亦出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦則於16日航經台灣海峽，短短一個月內多次現身台灣附近。