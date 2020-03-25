新冠肺炎：意大利疫情驟增　中國派第三批專家組前往

新冠肺炎疫情爆發後，全球出現大批確診病例，意大利疫情尤其嚴重。中國外交部周三（25日）召開例行記者會，發言人耿爽表示，為協助意大利應對疫情，中國第三批醫療專家組在當日中午已啟程前往當地協助。駐意大利大使李軍華表示，該國確診患者突然增加，為當地醫療系統帶來前所未有的挑戰。

耿爽在會上表示，專家組由福建省衞健委選派14名專家前往意大利，並帶備福建省政府捐贈的醫療防護物資。其中包括30部呼吸機、20套監護儀、3000套防護服、2萬個N95口罩、30萬個醫用口罩和3000個隔離面罩等。

李軍華早前接受外媒訪問，提及中方將繼續與意大利加強專業領域溝通，進行遠程醫療、疫苗和藥品研發等領域合作。李軍華周一（23日）接受內媒採訪，指意大利的疫情特點是自北向南蔓延，病亡率較高，多為老年體弱患者，未來數周仍有疫情蔓延趨勢。

另對不少身在意大利的華人同胞表示想返回中國，李軍華回應，希望他們充分評估和理性判斷後作出決定，他們入境中國後，需配合海關防疫工作要求，做好隔離、檢測和救治工作。