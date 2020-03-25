新冠肺炎：華留學生不要18萬人仔零用　寧買機位返中國

新冠肺炎疫情全球蔓延，英媒周三（25日）報道稱，一名來自富裕家庭的中國留學生在美國留學，眼見美國確診病例持續增加，遂拒絕接受父母的零用錢，選擇要求他們支付2.5萬美元（約19.5萬港元）購買私人飛機的機位返回中國。該名留學生表示，「爸爸，我不要錢，我要回家」。

來自上海的律師Jeff Gong表示，女兒在美國威斯康辛州讀高中，曾讓女兒選擇拿18萬元人民幣（約20萬港元）零用錢傍身，還是購買機位回到中國。他的女兒最終要求父母購買機票回家。

報道指，飛往中國的國際航班大減，周二（24日）有3102航班被取消，僅剩下698個航班執飛，有大批身處外國的中國留學生開始尋找私人飛機公司幫忙。美國私人飛機公司Private Fly的商務總監表示，近日有教育中介機構和學校找到該公司，要求他們安排私人包機將留學生送返中國。

另有包機公司指出，中國北京已禁止從外國租用私人包機返回，預計上海將很快倣效，目前只能安排乘客在東京轉乘航班，相信相關機位價格會進一步提高。