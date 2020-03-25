新冠肺炎：疾控中心籲戴N95搭飛機　不吃喝聊天降感染風險

廣州市疾控中心副主任張周斌周三（25日）表示，經流行病學調查，境外輸入病例基本可判斷為在境外感染，民眾在歸國途中感染的風險不斷增加，建議搭飛機時應全程佩戴N95口罩，盡可能「不吃不喝不聊天」，減低感染風險。

張周斌表示，國外疫情嚴峻，民眾在歸國途中感染的風險不斷增加，正考慮回國的人士應慎重考慮是否回國。他建議，若民眾在國外有獨立住所及充足的生活物資，實際上沒有必要冒險回國，相反則需要在飛機上全程佩戴N95口罩，並要洗手或消毒清潔手部後，方可觸摸口鼻眼睛。

廣東省衞健委公布，周二（24日）新增境外輸入確診病例5宗，4宗是從英國、巴基斯坦、美國、智利輸入廣州，1宗為英國輸入深圳。其中深圳輸入個案的男患者，於上周六（21日）從英國倫敦乘坐SQ305航班飛往新加坡，翌日從新加坡乘坐CZ3040航班飛往廣州，經廣州白雲機場入境，周一（23日）凌晨由專車送往深圳集中隔離觀察，對新冠病毒核酸初篩呈陽性後確診。