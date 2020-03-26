新冠肺炎：疾病傳染性強　或與患者病毒載量高有關

新冠肺炎疫情全球大流行，截至周四（26日）凌晨，內地累計確診81,223宗、3277人死亡。

醫學界正努力研製病毒疫苗，中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟的團隊，日前在醫學期刊《刺針傳染病》發表評論文章《SARS-CoV-2: virus dynamics and host response》，認為研究病毒載量和抗體反應，有助治療和疫苗的研製。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室Kelvin Kai Wang To等人周一（23日）在《刺針傳染病》發表論文，報告了23名新冠住院患者的病毒載量和抗體反應情況，指他們的病毒載量在發病首周達到頂峰，第二周逐漸下降；又稱病毒載量與年齡有關。

李蘭娟團隊評價，上述發現的意義在於，疾病早期的高病毒載量表明，患者在這一時期的傳染性最強，可能是新冠病毒高傳播性的原因；高病毒載量表明，新冠病毒可能容易出現抗病毒耐藥性；年齡與病毒載量相關，可以解釋老年患者嚴重疾病的高發程度。

湖北省已於周三（25日）起解封，內媒報道，孝感市已撤銷高速檢疫點，市民通過時不需檢測體溫，孝感火車站已恢復服務，有出省的市民歡呼雀躍。湖北省公安廳交通管理局長姚俊指出，離開湖北省的省際公路，最遲於周五（27日）全部開通。此外，前往湖北前14日內有境外旅居史的人員，需主動申報個人信息，瞞報需負法律責任。

隨着疫情緩和，內地迎來開學潮。四川省政府要求全省高中三年級學生，於下月1日開學，學校應實施封閉式管理。安徽省政府指出，全省高中三年級於下月7日開學，初中三年級13日開學；其他年級、小學、幼兒園由各市政府安排開學時期，不得早於下月20日。廣西初中三年級、高中三年級下月7日開學，其他年級下月14日開始陸續開學。