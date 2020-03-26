新冠肺炎：悉尼診所稱「武漢肺炎」　華女稱閱後病情加重

新冠肺炎疫情肆虐，各方因病毒命名爭論不休。在澳洲居住的中國女子Linda（化名）近日預約看醫生，收到診所的通知短訊後發現，內文稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，令她大為不滿，遂與對方理論，又表示自己閱後感覺「病情要加重了」。相關報道指出，該診所是位於悉尼Hurstville的心臟科黃卓文診所，黃來自香港。

Linda近日覺胸悶、心跳不正常，預約周二（24日）看醫生，但她提前4日已收到診所通知短訊，內文提醒就診人士：「由於最近武漢肺炎肆虐，應診者須自備口罩才可進入本診所。」Linda閱後回覆對方：「這個病叫作coronavirus Covid 19，不是武漢肺炎。」對方反駁：「這個肺炎是從武漢來的，中文稱之武漢肺炎。」

令Linda生氣的還有，通知短訊內要求「曾到過中國大陸和香港的就診者，預約前需隔離14天」。Linda為此回覆：「現在疫情最嚴重的是歐洲，不是中國；你們在Hurstville做生意，都是中國人，如果有偏見或搞分裂，請去偏僻點的地方，並且可以說不接待中國人，不要賺着我們的錢還那副嘴臉，井底之蛙！」

當地記者就事件致電診所，女職員指：「難道不是麼？有甚麼問題？」又以英文說：「如果你想用這個問題挑戰我，滾！」當記者問及能否與黃卓文對話時，女職員掛斷電話，之後電話都直接轉入留言信箱。

黃卓文的官方介紹和Facebook顯示，他來自香港，是心臟專科和心臟介入治療醫生。在澳洲新南威爾士大學畢業，2013年在澳洲紐卡索大學取得臨床流行病學和生物統計學碩士學位。2010年於悉尼的威爾斯親王和喬治醫院完成心臟專科培訓，隨後在悉尼大學獲得脂質學的專士學位。2015至2017年，他到加拿大渥太華心臟研究院完成心臟介入手術及病學研究。