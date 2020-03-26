新冠肺炎：屋苑設速遞取貨架　小偷順手牽羊

內地疫情期間，多地屋苑實施出入封鎖管控，市民購物均由速遞代勞，而為方便居民領取貨品，很多屋苑都設立速遞取貨架。惟北京和上海警方近日均破獲相關盜竊案，有住戶竟將這些取貨架當作「免費自選超市」，順手牽羊。

北京海淀分局大鐘寺派出所民警本月初在社區開展防疫工作時，接到物業、速遞員及居民反映有速遞貨品被盜。經大量調查和取證後，民警訊速鎖定一名租住在社區的石姓女子有重大嫌疑，遂於本月中將其傳喚到派出所訊問，石女對盜竊一事供認不諱。警員之後在石女家中起獲多件被盜速遞貨品。石女其後因涉嫌盜竊已被海淀警方依法刑事拘留。

上海靜安警方近日也拘捕一名專偷速遞貨品的林姓男子。當地警方表示，從上月20日起，一名身穿黃色羽絨戴口罩的男子，經常在每晚7時至9時，都在多個屋苑門外佯裝尋找速遞包裹，趁機取走貨品。

本月18日，警方查明林男的身份和住址後，當晚8時許趁其得手後當場將其逮捕。警員前往林男家搜查時，被眼前景象嚇了一跳，原因是屋內竟遍地擺滿拆開的貨品，包括廚具、衣物、鞋、零食、洗髮水等。直至案發前，林男半個月內便偷走153件速遞包裹。目前，林男已因涉嫌盜竊被靜安警方依法刑事拘留。