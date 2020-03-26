新冠肺炎：通道未開放　3名腫瘤病童難赴京治療

新冠肺炎疫情下，湖北前往北京通道暫未開通。內媒報道，3名湖北籍危重惡性腫瘤兒童患者，因此無法赴京治療。湖北駐京辦事處職員回應，自周三（25日），湖北省武漢以外地區北京人員可以在線上進行申報，採取點對點的運輸方式返京，「建議嘗試申報，但是還未接到具體實施細則，能否通過還不確定」。

家住湖北宜城市的5歲男童小胡，1歲時確診患上肝母細胞瘤，4年來做過17次手術，花費了460萬元（人民幣，下同，約510萬港元）。後來，他病情惡化，沒有醫院肯接收，僅有北京某總醫院普外科稱可進行手術，但由於手術昂貴，小胡爸爸決定先籌款，等今年元宵節過後再赴京手術。但是受疫情影響，出行時間一拖再拖，「目前籌得7.3萬元（約8萬港元），孩子現在疼得厲害，腿已經變形不能走路，手術時間不能再拖了」。

與小胡同樣患上肝母細胞瘤的，還有住在十堰市14歲的小劉，她的媽媽表示，「她現在的病情比十年前嚴重得多，可是我們當地治不了，北京又去不了」。小劉原主治醫生、北京某醫院小兒外科李教授，希望她馬上前往北京治療。但受疫情影響，小劉一直無法進京，便由北京同仁醫院出具化療方案在當地醫院進行化療，但效果不佳。

同樣需要去北京治療的，還有7歲的小陳，他在2018年確診神經母細胞腫瘤，他同年7月在十堰市一間醫院做了手術，出院前卻發現癌細胞擴散，於是到北京同仁醫院求醫，有好轉，後計劃於今年1月31日再去北京治療，如今卻無法成行。