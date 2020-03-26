小學女教師向學生家長借30萬人仔 停職受查

廣西柳州市柳江區一名韋姓小學女教師，先後向數十名學生家長借錢，數額高達近30萬元（人民幣，下同，約33萬港元），未有如期償還，家長惟有向教育局投訴。目前，經法院調解，韋女已還清欠款，但她被停職，柳江區紀委將介入調查。

韋女是一名小學3年班主任，去年上半年，她向學生家長覃先生借了3次錢，共有2.2萬元（約2.4萬港元），「說是用來打官司、還信用卡、幫子女交學費」。多名家長亦有同樣遭遇。

有學生家長表示，2018年下半年收到韋女的借錢請求，「就是裝修房子借了2萬元（約2.3萬港元）」。韋女當時表示很快會還錢，但並未履約。家長追問了10次，韋女均未還錢。

直至去年10月，這些被借錢的家長向柳江區教育局投訴，揭發事件，韋女先償還部分欠款，餘下的寫下借條，承諾兩個月內還錢。至本月19日，經過柳江區人民法院調解，韋女當庭一次性償付8名家長14萬多元（約15萬港元），還清所有款項。

教育局職員表示，韋女找家長借錢的原因，是為了還高利貸，「她弟弟2016年生小孩，急用錢，就借了高利貸的錢。後來要還錢了，就拆東牆補西牆，向家長借錢」。由於韋女借錢涉及的家長和金額較多，相關違紀問題已移交柳江區紀委調查。