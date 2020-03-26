新冠肺炎：動物園滿布屍體　疑關停致斷糧餓死

位於湖南長沙某商場室內動物園的員工近日爆料稱，該園在疫情防控期間，因應商場要求自2月起暫停營業，他至今未收到薪金。雖然園方已將部分動物運走，園內仍滿布倉鼠、松鼠、蜥蜴、青蛙等動物屍體。該園的前飼養員指，由於園內沒有儲備充足的飼料，飢餓和環境可能是動物的致死原因。

員工李平稱，動物園去年12月開業，在長沙有兩間門店，園內動物種類豐富，有羊駝、松鼠、香豬、蜥蜴、蜘蛛、蛇等。他今年1月初入職，主要負責巡場工作，但動物園因疫情遲遲未開門營業，包括他在內至少有6名員工被拖欠薪金，園方曾稱在本月15日發放部分工資，但後來延至4月初和5月才發放。

動物園的前飼養員張女士指，她離職前已發現動物的身體狀況出現問題，其中因商場不允許開暖氣，羊駝抵受不住寒冷而死。她透露，園內沒有儲備充足飼料，一旦飼料斷供，動物就會面臨飢餓的風險；多名飼養員曾貼錢購買，但最終無法填補飼料的缺口，園方亦沒有及時處理。

商場經理表示，2月初曾要求園方將動物運走，同時清潔消毒動物園，未來會督促園方盡快處理動物屍體。動物園相關負責人稱，該園屬另一部門負責，但承諾4月發放工資的時間不變，又指動物致死原因與氣候及停業有關，但否認店內飼料儲備不足的說法，表示2月初已將動物轉運至飼養場。園方正與相關部門聯繫，統一集中焚毀動物屍體，園內餘下的動物則轉送到飼養場。