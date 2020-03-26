野生動物保護條例一審　強化禁止濫食野生動物

北京市十五屆人大常委會第二十次會議周四（26日）召開，其中《北京市野生動物保護管理條例（草案）》提交一審，列明要強化禁止濫食，提出禁止食用陸生野生動物、列入名錄的水生野生動物及上述野生動物為原料製作的食品，並加大處罰力度。

《條例》提出，北京要依法對野生動物實行分級分類保護，嚴格按照國家一級、二級重點保護野生動物名錄，對珍貴、瀕危以及具有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物，實施重點和針對性保護。市野生動物保護管理部門將擬訂《北京市重點保護野生動物名錄》，報市人民政府批准後公布，並實施重點保護。

《條例》列明要全面禁食用陸生野生動物、列入名錄的水生野生動物及其製品，禁止以食用為目的生產、經營、運輸、寄遞列入名錄的野生動物，及其他在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物及其製品，並對違反規定的行為加重處罰。

《條例》提出多項新規定，包括不得虐待收容救護的野生動物，以收容救護為名買賣野生動物及其製品；禁止擅自放生活動，商場超市等為買賣野生動物提供交易服務；北京全域常年禁獵，對因科研、疫源疫病監測等獵捕需求嚴格審批；嚴控人工繁育，實行許可證制度，禁止在中心城區等地設繁育場所等。