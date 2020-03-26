美國輸華大豆同比激增5倍　內地豬肉月均進口創新高

中國海關總署周三（3月25日）公布統計數據，顯示內地今年頭兩個月從美國進口的大豆，較去年同期急增5倍，有報道指原因是中美貿易戰期間中方訂購的大豆到貨。而同期豬肉進口量不但為去年同期近1.6倍，若以月均進口量計算，更創下歷史新高。

今年1月和2月，中國大豆總進口量較去年同期增加14.2%，達1351萬噸。其中從美國進口610多萬噸大豆，遠高於去年同期的104萬多噸。當時由於中美爆發貿易戰，令美國對華大豆出口受阻。而早在中美於今年1月達成首階段貿易協議前，北京豁免對包括大豆在內的部分美國進口商品徵收額外關稅，因此中國大豆進口商已採購了多輪美國大豆。

海關總署數據又顯示，中國今年頭兩個月從巴西進口大豆數量為514萬噸，較去年同期的691萬噸下降。不過由於巴西的大豆收成在2月底和3月初已經上市，而廉價的巴西大豆提供較高的利潤，因此估計未來數月中國從美國購買的大豆數量將會下降。

另數據顯示，中國今年1月和2月合計進口豬肉56萬噸，月均進口量創出了28萬噸的歷史新高。據美媒引述總部設在北京的農業諮詢公司高級分析師表示，這些豬肉大多由國有企業進口，目的是為了壓抑不斷上升的豬價。