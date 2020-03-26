自治區整治涉煤炭領域違法問題　市人大常委前副書記受查

內蒙古打虎不斷。據內蒙古自治區紀委監委周三（25日）消息，鄂爾多斯市人大常委會前黨組副書記、副主任劉桂花，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。有當地報章指，內蒙古正對近20年內煤炭領域違法違規問題進行一場「起底」調查。

公開資料顯示，63歲的劉桂花，為陝西省府谷縣人，具研究生學歷，長期在鄂托克旗工作，曾任鄂托克旗旗委書記，2007年11月當選鄂爾多斯市政協副主席，2013年1月當選鄂爾多斯市人大常委會黨組副書記、副主任，直到2017年4月退休。據中紀委國家監委網站統計資料，劉是內蒙古踏入3月以來查處的第4名省管幹部，在她之前，通遼市委常委、統戰部部長曹文敏，內蒙古能源發電投資集團董事長薛昇旗，以及錫林郭勒盟政協副主席張志軍先後被查。

內媒記者發現，自中共十八大以來，在內蒙古的反腐工作中已有十多名曾在鄂爾多斯任職的廳官被查。據《內蒙古日報》報道，內蒙古黨委、政府上月底針對雲光中、白向群、邢雲、雲公民等人腐敗問題召開專項整治工作會議。會上指出，涉及煤炭資源領域的腐敗問題，已成為當地政治生態的最大「毒瘤」和源頭，形容有關專項整治是中央交給內蒙古的重大政治任務。

另內蒙古黨委書記、人大常委會主任石泰峰本月中也提到，要對2000年以來當地涉煤領域所有企業、項目、公職人員進行全方位排查，把背後的問題挖出來，做到不留死角不留空白。