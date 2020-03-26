新冠肺炎：台灣單日增17宗確診　外籍情侶投訴隔離像坐監

陳時中（右二）表示華航專接滯留台人是海基會與海協會協商的結果。（中時電子報圖片）

台灣流行疫情指揮中心周四（26日）表示，過去一日新增17宗新冠肺炎確診病例，15宗為境外輸入，2宗為本地個案，至今當地累計確診252宗、2人死亡。針對有台媒報道，一對外籍情侶在台接受居家檢疫期間，待遇甚差猶如坐監，台衞福部長陳時中表示台方絕無虧待當事人。

疫情指揮中心在記者會上表示，新增病例包括9男8女，年齡由20到60歲。境外輸入個案發病前曾到美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家，2宗本地個案均曾與境外輸入個案有接觸。

對有報道指一英國女子與澳洲男友本月入境台灣後，被強制分開隔離，且不准出門，三餐由專人送上門；女子事後批評隔離地點環境不但骯髒，沒有熱水，也無處洗衣物，形容像「被關在監獄」。陳時中表示，台方絕對沒有虧待二人，如對方有需要的話，可透過英國政府代表溝通，台方會給予適當協助。

另就專機接載第三批滯留湖北台人返回安排，陳時中表示，這次安排華航指定航班接載滯留台人是透過海基會、海協會協商的結果，而指定航班將不會接載其他乘客，目前報名人數已超過440人。