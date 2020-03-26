新冠肺炎：G20今開緊急抗疫峰會　圖穩全球經濟

全球急切平息新冠肺炎疫情，二十國集團（G20）成員國領袖將於香港時間周四（26日）晚上8時，以視像形式召開緊急峰會；部分出現疫情的非成員國領袖亦將與會。消息指，峰會將討論衞生層面的協作，並向金融市場發出穩定全球經濟的強烈訊號。

今次特別峰會由輪席主席國沙特阿拉伯召開，沙特國王薩勒曼將主持會議，美國、中國、俄羅斯等成員國領袖與會，西班牙、約旦、新加坡、瑞士、聯合國、世界衞生組織、世界銀行、世界貿易組織的領袖亦會參與。

外界近日批評G20的抗疫反應太慢，早前G20財長及各國央行行長開視像會議後，同意要有「實際計劃」抗疫，但沒有立即發表聲明，意味各國未能就如何處理因疫情加劇的經濟危機達成共識。峰會前夕，聯合國秘書長古特雷斯公開促請G20，採取「戰時」級別的萬億美元刺激經濟措施協助貧困國家，並取消關稅等貿易限制及對個別國家的制裁，讓相關國家取得所需物資抗疫。

今次並非G20首次就全球疫情開峰會討論，伊波拉疫情2014年肆虐時，G20亦召開峰會，惟沒有就出資抗疫做任何承諾，僅發聲明表示要擊退疫情。

法國總統府消息指，峰會的討論重點是衞生層面的合作，並發出穩定全球經濟的訊號。不過，有英媒質疑特別峰會成效，指出G20峰會一般需時數月籌備，各國會先派員摸底接觸及討論，收窄分歧，但今次因疫情要遙距開會，增加達成共識的難度。