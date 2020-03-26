新冠肺炎：市場復工率逾90%　國際疫情影響進口

新冠肺炎在內地肆虐，企業一度停產停工，經濟嚴重受挫。商務部周四（26日）召開記者會，說明疫情對中國消費的影響只是短期的，且可以受控。截至周日（22日）農產品批發市場、超市、商場等平均復工率均逾90%。

商務部服貿司司長冼國義指出，隨着疫情防控形勢向好，企業加快復工營業，市場銷售觸底回升。調查顯示，大型農產品批發市場平均復工率達97%、大型超市96%、購物中心 90%，而餐飲業復工率則達至80%。截至周二（24日），全國重點外貿企業已基本復工，有71.3%重點外貿企業產能恢復率超過70%。

零售業方面，至3月中旬，日均銷售額比2月增長1.3%，反映隨社會生產生活秩序恢復，一系列促進消費回補釋放政策措施逐步落地見效。目前，全國生活必需品供應充裕，價格穩中有降。至周三（25日），豬肉、牛肉、羊肉、雞蛋批發價格均有所下降；30種蔬菜批發均價下降15.6%。

商務部外貿司二級巡視員劉長于表示，近期全球範圍疫情蔓延，對全球經濟和貿易影響逐漸呈現。中國的十大進口來源國中有7國的確診人數過千，加上海外停工停產範圍擴大，供應能力減弱；目前機電、交通運輸設備、能源化工等行業進口受影響較大。

劉長于又指，國際疫情對外貿企業復工復產造成的不利影響具有階段性，中方主要貿易夥伴先後進入緊急狀態，導致面臨國際市場需求不振的衝擊；而原材料進口同受衝擊，影響產品出口；加上經貿合作人員往來趨於停滯，各類展會洽談會延遲或取消，企業的訂單面臨傳統方式不靈、傳統渠道不暢等問題。

另外，商務部將加強對貿易夥伴國家的疫情發展及其對雙邊經貿的形勢研判，加大抗疫國際合作力度，深化雙邊經貿務實合作，盡力減輕外貿發展的外部風險。並以各項外貿政策，推動財稅、金融等精準幫扶企業的政策措施盡快落實。