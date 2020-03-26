美軍台海頻現身　陸國防部斥：停止採取挑釁危險行動

解放軍機及美軍驅逐艦近日在台海頻頻現身，台海局勢緊張。中國大陸國防部發言人任國強周四（26日）在記者會表示，解放軍組織巡航演練等軍事行動，是針對「台獨」勢力及其分裂行徑，旨在維護台海地區的和平穩定；另要求美方停止採取挑釁性的危險行動，勿向台獨勢力釋放錯誤訊號。

任國強重申，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍組織戰備巡航、聯合演練等，旨在維護國家主權和領土完整，包括維護兩岸同胞的共同利益；但美方在台灣問題上動作不斷，如美國會審議通過「台北法案」、多次派軍艦過航台灣海峽等，均是嚴重干涉中國內政，破壞台海和平穩定，毒化兩國兩軍關係。中方絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的台獨分裂圖謀和行徑。

另有報道指出解放軍上月17日在公海例行演練期間，向美方一偵察機照射激光，美方事後敦促中方採取安全、專業的方式在海上開展活動。對此，任國強表示，美方一偵察機當時不顧警告，在中方艦艇附近進行偵察長達4個多小時，雙方距離最近僅400餘米，批評該操作是不規範、不專業、不安全。

任國強批評，美方對中方艦機近距離、長時間跟蹤監視和干擾，該挑釁行為損害中方安全利益，危及雙方艦機和一線官兵安全，屬於破壞和濫用國際法上航行自由制度，同時是引發中美海上安全問題的根源所在。惟美方不但對此視而不見，反而惡人先告狀，中方對此堅決反對，要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，並停止抹黑中方，以免損害雙方關係大局。

而對於美軍艦機近日頻頻在南海活動，任國強表示，美軍驅逐艦麥坎貝爾號在本月10日擅闖中國西沙領海，解放軍當時已組織海空兵力對美艦全程跟蹤監視，並予以警告驅離。中方已向美方提出嚴正交涉，並強調西沙群島是中國固有領土，不存在主權爭議，美方未經允許擅闖，是嚴重侵犯中國主權、安全的行為。

另對於內地網際網路公司360近日調查指，美國中情局黑客組織對華進行長達11年的網絡攻擊，任國強回應指，美國長期以來違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業等進行無差別的網絡竊密、監控和攻擊，是國際社會公認的慣犯；再次強烈敦促美方立即停止對中方進行網絡竊密和攻擊活動。